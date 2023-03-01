ГЦ "Миротворец" требует возбудить уголовное дело в отношении депутата парламента Эстонии

Гражданский Центр "Миротворец" внес в свой список кандидата от Объединенной левой партии Эстонии на выборах в Рийгикогу Айво Петерсона после посещения им оккупированного Донецка.

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Об этом пишет rus.postimees, отмечая, что основными обвинениями "Миротворца" в адрес активиста являются "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "пособничество террористам и российским оккупантам".

Среди прочего его обвинили в "сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе".

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", — говорится на сайте. По всей видимости, обращение адресовано властям Украины.

Rus.Postimees обратился за комментарием к Айво Петерсону, но на момент публикации он не дал ответа.

На официальном сайте "Миротворца" сказано, что центр является независимой негосударственной организацией, созданной группой ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины. В базе данных центра есть множество лиц, которых активисты считают связанными с преступлениями против Украины.

"Центр "Миротворец" осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Украины и международными нормативно-правовыми актами, ратифицированными нашим государством", — говорится на официальном сайте.

По словам Петерсона, он приехал в Донецк, чтобы показать своим последователям другую сторону войны. Также он рассуждал, виноваты ли эстонцы в том, что не видели происходившее в течение восьми лет.

"Причина, по которой я сегодня здесь, заключается в том, что, возможно, мы вместе с вами сможем выйти из этой войны, чтобы не оказаться на том же пути, что Донбасс, Донецк и все эти места", — добавил он.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), Петерсон представляет угрозу безопасности и должен был сотрудничать с российскими спецслужбами, чтобы добраться до линии фронта.