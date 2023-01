Где Жаир Болсонару? Бывший президент Бразилии госпитализирован в США

Бывший бразильский президент Жаир Болсонару был госпитализирован во Флориде через день после того, как несколько тысяч его сторонников атаковали правительственные офисы в Бразилии. Об этом сообщила его жена в "Инстаграме" в понедельник.

Госпитализация может быть связана со старой раной — в 2018 году Болсонару ударили ножом в живот. Источник агентства Reuters говорит, что его состояние не тяжелое.

О том, что Болсонару покинул Бразилию, стало известно около 10 дней назад. 1 января прошла инаугурация нового президента, Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на инаугурации соперника не присутствовал. За несколько дней до нее он улетел во Флориду, предварительно попрощавшись со своими сторонниками со слезами на глазах.

Во Флориде Болсонару, судя по появившимся в СМИ 2 января фото, жил у бразильского бойца смешанных единоборств Жозе Алду.

Дом Алду успел стать для бразильцев в США достопримечательностью. В понедельник приехавшие из Сан-Паулу туристы, Росанжела и Веллингтон, посетили дом Алду, чтобы сфотографироваться на его фоне.

Через некоторое время к ним подошел мужчина и заговорил с ними на португальском. Он попросил их не ставить машину напротив дома. Он был не против того, что они фотографируются.

Еще четверых бразильцев журналисты заметили сидящими у ворот дома. Они находились там больше часа, но так и не увидели бывшего президента. "Мы просто беседуем, вспоминаем Бразилию", — сказала пришедшая к дому Алду с букетом цветов женщина.

В Бразилии еще не прошел шок от предпринятого сторонниками Болсонару штурма президентского дворца. В воскресенье тысячи сторонников потерпевшего поражение Болсонару вторглись в резиденцию президента, здания конгресса и верховного суда, требуя отменить результаты президентских выборов, которые выиграл Лула.

Министерство юстиции Бразилии сообщило о задержании около 1200 участников воскресных беспорядков, в ходе которых толпа ворвалась в президентский дворец и разгромила его. Большинство задержанных поймали прямо напротив здания федеральной полиции в столице страны, Бразилиа, где сторонники Болсонару еще в декабре устроили палаточный лагерь.

Власти приступили к расследованию протестов, пытаясь выяснить, кто мог их финансировать.

В понедельник Лула да Силва посетил разгромленное здание Конгресса и назвал произошедшее террористическим актом. Власти ищут тех, кто спонсировал и организовывал штурм зданий.

В минувшие выходные сторонники Силвы также провели многотысячные демонстрации по всей стране.

Произошедшее в Бразилии сравнивают со штурмом Капитолия в США 6 января 2021 года, после того, как проигравший на выборах Дональд Трамп долго отказывался признавать результаты голосования.

В США многие члены Демократической партии призвали Джо Байдена не укрывать Болсонару.

"Болсонару не должно быть во Флориде", — заявил в эфире CNN член палаты представителей из Техаса Хоакин Кастро. "США не должны становиться убежищем для этого автократа, ставшего поводом для внутреннего теракта в Бразилии. Он должен быть отправлен обратно в Бразилию", — добавил он.

Демократка Александрия Окасио-Кортес в "Твиттере" тоже призвала власти США "перестать давать убежище Болсонару во Флориде".

Nearly 2 years to the day the US Capitol was attacked by fascists, we see fascist movements abroad attempt to do the same in Brazil.

We must stand in solidarity with @LulaOficial’s democratically elected government. 🇧🇷

The US must cease granting refuge to Bolsonaro in Florida. https://t.co/rzsZl9jwZY