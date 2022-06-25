Гей-парад в Осло отменили из-за стрельбы у ночного клуба

Tрадиционный гей-парад Oslo Pride, который должен был состояться в Осло 25 июня, отменен после стрельбы, произошедшей несколькими часами ранее возле популярного среди ЛГБТ-сообщества ночного клуба London Pub. Об этом сообщили организаторы мероприятия, сославшись на рекомендации полиции.

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"Oslo Pride призывают всех, кто планировал принять участие в параде или посмотреть его, не приходить. Все мероприятия, связанные с парадами в Осло, отменяются" - написали организаторы на странице гей-парада в Facebook.

Полиция Норвегии сообщила, что в результате стрельбы в ночь на 25 июня погибли два человека и 21 получили ранения. "Полиция расследует произошедшее как террористический акт", - говорится в заявлении полиции.

На кадрах, опубликованных норвежским телеканалом TV2, около гей-клуба London Pub в центре Осло видны бегущие в панике люди и слышны выстрелы. "Я видел, как пришел мужчина с сумкой, достал пистолет и начал стрелять", - рассказал журналист общественного вещателя NRK Олав Рённеберг.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал произошедшее жестоким и глубоко шокирующим нападением на невинных людей. На своей странице в Facebook он выразил поддержку ЛГБТ-сообществу.

Полицейские задержали подозреваемого через несколько минут после нападения на London Pub. Предполагаемый стрелок - гражданин Норвегии "иранского происхождения". По данным полиции, ранее этого мужчину задерживали за мелкие правонарушения, такие как хранение ножа и наркотиков. Другие подробности о задержанном и его мотивы не приводятся.

На месте происшествия нашли две единицы огнестрельного оружия, сообщил представитель полиции Торе Барстад. Однако правоохранители считают, что нападавший действовал в одиночку.