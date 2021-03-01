Гейтс оценил сроки окончания пандемии Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В мире делается недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии коронавируса, заявил Гейтс. Он отметил, что необходимо наращивать производство вакцин, разворачивая дополнительное производство в таких странах, как Индия

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мир может не вернуться к "нормальному состоянию" раньше 2022 года, заявил в эфире телеканала CNN основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс.

"Серьезная проблема в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии во всем мире", — заявил бизнесмен.

По его словам, США вернутся к "почти нормальному состоянию" уже к осени, поскольку к этому времени там вновь заработают практически все школы, а также восстановится определенная посещаемость ресторанов и спортивных мероприятий.

Однако остановить в стране распространение коронавируса не удастся до тех пор, пока "мы не поможем всему миру", отметил Гейтс, напомнив о риске повторного заражения COVID-19. Пока, по его словам, вакцины от коронавируса идут "в богатые страны".

Для решения этой проблемы нужно выпускать бóльшие объемы вакцин от коронавируса, развернув дополнительное производство за рубежом, в том числе на заводах в Индии, считает бизнесмен. По его словам, такие компании, как AstraZeneca, NovaVax и Johnson & Johnson, уже работают над подобными проектами.

В январе предприниматель заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. По его мнению, к этой угрозе нужно относиться так же, как к угрозе мировой войны.

"Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир", — отметил Гейтс. Новая пандемия неизбежна, и, если человечеству повезет, она начнется через 20 лет, хотя может и через три, добавил он.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

9

Source

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Новые проекты

Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€