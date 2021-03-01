Гейтс оценил сроки окончания пандемии Covid-19

В мире делается недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии коронавируса, заявил Гейтс. Он отметил, что необходимо наращивать производство вакцин, разворачивая дополнительное производство в таких странах, как Индия

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Мир может не вернуться к "нормальному состоянию" раньше 2022 года, заявил в эфире телеканала CNN основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс.

"Серьезная проблема в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии во всем мире", — заявил бизнесмен.

По его словам, США вернутся к "почти нормальному состоянию" уже к осени, поскольку к этому времени там вновь заработают практически все школы, а также восстановится определенная посещаемость ресторанов и спортивных мероприятий.

Однако остановить в стране распространение коронавируса не удастся до тех пор, пока "мы не поможем всему миру", отметил Гейтс, напомнив о риске повторного заражения COVID-19. Пока, по его словам, вакцины от коронавируса идут "в богатые страны".

Для решения этой проблемы нужно выпускать бóльшие объемы вакцин от коронавируса, развернув дополнительное производство за рубежом, в том числе на заводах в Индии, считает бизнесмен. По его словам, такие компании, как AstraZeneca, NovaVax и Johnson & Johnson, уже работают над подобными проектами.

В январе предприниматель заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. По его мнению, к этой угрозе нужно относиться так же, как к угрозе мировой войны.

"Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир", — отметил Гейтс. Новая пандемия неизбежна, и, если человечеству повезет, она начнется через 20 лет, хотя может и через три, добавил он.