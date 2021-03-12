Генпрокуратура раскрыла схему убийства криминального авторитета Япончика

После продолжительной слежки преступники установили, что Вячеслав Иваньков часто посещает ресторан на Хорошевском шоссе в Москве, и определились с местом для стрельбы, рассказали в Генпрокуратуре.

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Генеральная прокуратура направила в суд обвинительное заключение по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. В нем, в частности, описаны подробности подготовки покушения.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, указывается, что в организации убийства обвиняют ранее судимого жителя Подмосковья Илью Симонию, а целью был передел сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек несколько человек, которые в течение нескольких месяцев вели скрытное наблюдение за Иваньковым, устанавливая его привычки, контакты, маршруты передвижения, утверждают в надзорном ведомстве.

В итоге они выяснили, что Иваньков часто посещает ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Они выбрали удобное место для стрельбы недалеко от этого заведения. 28 июля 2009 года Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Когда последний выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», и находившийся в ней Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. От полученных ранений криминальный авторитет умер в больнице в начале октября.

Газзаев, Шадания и Джанашия обвиняются по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство), а также ч.3 ст.222 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

В середине января Следственный комитет сообщал, что Бутба и Папава могут находиться на территории Абхазии. Им заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и в незаконном хранении оружия. Местонахождения Симонии неизвестно.