Генпрокурор Литвы: исследуется черный ящик принудительно посаженного в Минске самолета Ryanair
Foto: AFP/Scanpix

В ходе расследования принудительной посадки самолета Ryanair выполняется исследование черного ящика, сообщила 19 октября генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

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"Есть черный ящик — он отправлен в США, идет расследование", — сказала она журналистам во вторник.

"Подозреваемых нет, отправлено ходатайство о правовой помощи в Беларусь с просьбой предоставить требуемые документы", — добавила она.

Расследование идет в сотрудничестве с должностными лицами Польши. Прокуратура начала досудебное расследование после того, как 23 мая власти Беларуси направили самолет, летевший из Афин в Вильнюс, в Минск и посадили его в аэропорту города.

Литовские правоохранительные органы проводят расследование по статьям, предусматривающим ответственность за захват самолета и запрещенное международным правом обращение с людьми.

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