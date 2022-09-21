Генпрокурор Нью-Йорка подал в суд на Трампа за мошенничество

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Леттиша Джеймс в среду подала гражданский иск против бывшего президента США Дональда Трампа и его семьи за якобы фальсификацию стоимости имущества для получения налоговых и страховых льгот.

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Джеймс сообщила журналистам, что ее офис хочет взыскать с экс-президента штраф в размере 250 миллионов долларов, запретить его семье "навсегда заниматься бизнесом в Нью-Йорке" и запретить его компании покупать недвижимость в штате в течение следующих пяти лет.

Джеймс также сказала, что ее офис порекомендует Министерству юстиции США провести уголовное расследование.