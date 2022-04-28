Генсек ООН: мы пытаемся организовать эвакуацию мирных жителей с "Азовстали"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Прибывший с визитом в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он пытается согласовать план эвакуации мирных жителей, которые остаются на осажденном заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

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Во вторник Гутерриш встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, и российский лидер сказал ему, что в принципе согласен на организацию гуманитарного коридора с предприятия при содействии международных организаций. Теперь генсек ООН проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это очень сложный процесс, - сказал Гутерриш в интервью португальским СМИ. – Путин дал принципиальное согласие, и мы решили, что все подробности будут обсуждаться на тех встречах, которые сейчас продолжаются".

"Процесс этот особенно деликатный, потому что мы имеем дело не с эвакуацией людей, которые находятся у себя дома или в общественных местах. А с теми, кто, скажем так, оказался в бункере в действительно драматических условиях, - добавил генсек ООН. – Мы намеревались осуществить это в пятницу, но для того чтобы это сделать, нужны определенные условия".

По данным Киева, на "Азовстали" – единственном подконтрольном Украине участке Мариуполя – укрываются несколько сотен мирных жителей, а также украинские военнослужащие. Большую часть времени они проводят в разветвленной системе подземных сооружений и бомбоубежищ, расположенных под территорией металлургического завода.

Хотя российские власти говорят, что боевые действия в Мариуполе прекращены, Украина заявляет, что в последние несколько дней Россия постоянно пытается штурмовать предприятие и обстреливает его с использованием всех видов оружия.

Украинские военные, защищающие "Азовсталь", отказываются сдаваться в плен, однако готовы покинуть предприятие с оружием – при условии если их безопасность гарантируют представители третьей страны или авторитетной международной организации. Они также говорят, что мирные жители, находящиеся на заводе, не верят России, поскольку в прошлом она начинала обстрелы даже во время объявленных "зеленых коридоров".

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BBC News Русская служба:

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