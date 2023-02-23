Генсек ООН предостерег от применения ядерного оружия в войне в Украине

Применение тактического ядерного оружия в войне России против Украины неприемлемо, заявил Антониу Гутерриш на чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предостерег от использования ядерного оружия в войне России против Украины. "Применение так называемого тактического ядерного оружия совершенно неприемлемо. Пора отступить от края пропасти", — заявил он на открытии чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 22 февраля. "За последний год мы не просто стали свидетелями страданий и опустошения. Становится все более очевидно, что может быть еще хуже", — подчеркнул Гутерриш.

С аналогичным посылом выступил и председатель Генассамблеи Чаба Кереши. Он призвал Россию "положить конец этому адскому кровопролитию".

Гутерриш: Вокруг крупнейшей в Европе АЭС идут бои

Кроме того, генсек ООН указал на необходимость обеспечить безопасность всех украинских атомных электростанций. Вокруг захваченной российскими войсками Запорожской АЭС — крупнейшего атомного объекта в Европе — продолжаются боевые действия, отметил Гутерриш.

Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН проходит накануне годовщины военного вторжения России в соседнюю страну. На мероприятии 23 февраля выступят десятки высокопоставленных политиков и государственных деятелей, в том числе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британской дипломатии Джеймс Клеверли. Как ожидается, участники встречи примут резолюцию с призывом к Москве вывести войска.

Кремль — о ядерной триаде РФ

Между тем Россия продолжит "уделять повышенное внимание" укреплению своей ядерной триады, заявил президент страны Владимир Путин. В состав российской ядерной триады входят ракетные войска стратегического назначения, стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы.