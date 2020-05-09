Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года. Его слова приводит РИА Новости.

Гутерреш подчеркнул, что общество не должно забывать "о холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами". Он добавил, что главная задача ООН заключается в избавлении грядущих поколений от бедствий войны.

По словам генсека ООН, мир до сих пор страдает от последствий конфликтов. Он отметил, что в период нынешнего кризиса, связанного с пандемией коронавируса, наблюдаются новые попытки "распространения ненависти". "Давайте вспомним уроки 1945 года и объединим усилия в целях ликвидации пандемии и построения будущего, в котором процветают мир, безопасность и достоинство для всех", — заключил Гутерреш.