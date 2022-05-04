Генштаб ВСУ: российские войска запустили около 18 крылатых ракет по разным областям Украины

Минувшей ночью в нескольких областях Украины продолжались обстрелы населенных пунктов из минометов и ракетами. Вечером во вторник российские войска, по данным ВСУ, выпустили ориентировочно 18 крылатых ракет, которые попали по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Были поражены как минимум шесть железнодорожных станций.

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Вечером сообщалось, что был обстрелян Львов.

"По предварительной информации, из шести вражеских ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна — в электрическую подстанцию на Закарпатье", — сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий, добавив, что ракеты, вероятно, летели с Каспийского региона.

По данным Генштаба ВСУ, россияне пытались развернуть наступление на села Долгенькое Харьковской области, и Орехов в Запорожье, но эти атаки были отбиты.

В Мариуполе российские военные продолжают наносить авиационные удары и обстреливать позиции ВСУ в районе "Азовстали". Харьков ночью продолжали обстреливать из артиллерии и минометов. Бои продолжаются и в районе Попасной, сообщает глава Луганской администрации Сергей Гайдай. Кроме того, нанесены ракетно-бомбовые удары по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4, за сутки погибло два человека.

Представители ДНР и ЛНР также сообщают о ночных обстрелах со стороны Украины. По их информации, ВСУ дважды за ночь обстреляли Донецк, выпустив 9 снарядов. Сообщается также о семи обстрелах ЛНР, в результате которых ранения получили 2 мирных жителя.

Донецкие телеграм-каналы сообщают, что горит нефтебаза в Макеевке.

Британская военная разведка сообщает, что российские войска группируются у Изюма для наступления Краматорск и Северодонецк. Вокруг Изюма сосредоточено 22 российских батальонных тактических группы (их штатная численность — 700-900 человек). Если России удастся взять эти города, они станут плацдармом для дальнейшего окружения украинской группировки. Кроме того, Россия ведет активную воздушную разведку на лиманском направлении (это район города Лиман, недалеко от Славянска и Краматорска).

В течение ночи вашингтонский Институт изучения войны (авторитетный исследовательский центр, детально анализирующий ход конфликта) в своем "Твиттере" обратил внимание на то, что Россия начала рассказывать о применении противокорабельных ракет "Оникс", причем по наземным целям, для которых они не предназначены. Обе стороны сообщали, например, что такими ракетами 30 апреля был обстрелян аэропорт Одессы. Аналитики института полагают, что это может говорить о том, что в России образовался дефицит других типов высокоточных ракет дальнего радиуса действия.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта.