Генштаб ВСУ: в пятницу Россия выпустила по Украине 98 ракет

В рамках массированного удара по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины 16 декабря российские войска выпустили 98 ракет, сообщил утром в субботу Генштаб ВСУ, пишет Meduza.io.

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Сколько из запущенных российских ракет были сбиты средствами ПВО, в сводке ведомства не уточняется.

"Угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины", — добавили украинские военные.

Накануне днем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что по территории Украины запустили 76 ракет, из которых 60 были сбиты.

В ходе ракетного удара 16 декабря были повреждены объекты энергетики на востоке и юге Украины, в результате без света остались несколько крупных городов и областей страны. В "Укрэнерго" объявляли режим чрезвычайной ситуации, поскольку из-за ударов энергосистема Украины потеряла более 50% мощности. В Кривом Роге одна из российских ракет попала в жилой дом, в результате погибли четыре человека и еще 13 получили ранения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что к утру 17 декабря после ракетного удара в городе восстановлена подача электроэнергии в ⅔ домов, а водоснабжение появилось у всех жителей. Утром же возобновилась работа метрополитена.

Власти Харьковской области, полностью обесточенной накануне, также заявили о восстановлении энергоснабжения в регионе утром субботы.