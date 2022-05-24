Германия: ЕС согласится на эмбарго российской нефти в ближайшие дни

По словам вице-канцлера ФРГ, решение о запрете импорта российских энергоносителей примут в ближайшем будущем. Несмотря на противоречия внутри Евросоюза и рыночную конъюнктуру, страны ЕС все-таки могут достичь консенсуса.

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Евросоюз, скорее всего, согласится с эмбарго на импорт российской нефти в считанные дни, сообщил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.

"Мы добьемся прорыва в течение нескольких дней", — заявил Хабек телеканалу ZDF. Кроме того, по его мнению, необходимо ограничить рост мировых цен на нефть.

В понедельник, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский призвал к ужесточению санкций против России и, в частности, к полному эмбарго на российскую нефть.

Многие из 27 государств-членов ЕС сильно зависят от российских энергоносителей, и медлительность в решении этого вопроса вызывает критику со стороны Киева.

В частности, Венгрия требует субсидий для своей энергетики, прежде чем согласиться на эмбарго, ее позиция противоречит требованиям государств Евросоюза, настаивающих на скорейшем одобрении этого шага.

ЕС предложил выделить странам Центральной и Восточной Европы, наиболее зависимым от российских поставок нефти, субсидии в размере до 2 млрд евро.

Ранее уже сообщалось, что в ближайшие годы ЕС собирается потратить дополнительно более 200 млрд евро, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году.

"Необычная мера в необычные времена"

Роберт Хабек, тем временем, предупредил, что сокращение объемов закупок российской нефти не обязательно ослабит позиции Кремля.

Рост мировых цен на нефть, вызванный объявленным Соединенными Штатами эмбарго на российскую нефть, позволил России получать больший доход при продаже меньших объемов.

Как сообщает агентство Рейтер, Европейская комиссия и Соединенные Штаты работают над идеей ограничить мировые цены на нефть, чтобы больше не платить любую цену за российские энергоносители, пока Европа переходит на альтернативные поставки, прежде всего в США и на Ближнем Востоке.

Однако добиться ценовых ограничений на мировом рынке нефти Брюсселю и Вашингтону будет непросто.

"Очевидно, что это необычная мера, но это необычные времена, — сказал министр экономики Германии. — Эта мера сработает только в том случае, если к ней присоединятся многие страны… и это оказывается камнем преткновения".

Тем временем Москва заявила, что углубляющаяся изоляция России со стороны Запада из-за ее вторжения в Украину будет способствовать росту ее экономических связей с Китаем.

Экономические связи России и КНР будут укрепляться гораздо быстрее на фоне того, что Запад "занимает позицию диктатора", заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.