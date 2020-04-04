Германия эвакуировала 200 000 своих туристов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Акция по возвращению туристов в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 вступила в фазу, "когда больше не действуют простые шаблонные решения проблемы", заявил глава МИД Хайко Мас.

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Несмотря на организационные трудности, правительство Германии до субботы, 4 апреля, смогло в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 эвакуировать в течение двадцати дней 200 000 граждан страны, находившихся за рубежом.

"Это не всегда было просто и порой шло с перебоями, как и можно было ожидать в это трудное время", — написал в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Германии Хайко Мас.

Он указал, что правительство примет все возможные меры по возвращению оставшихся немцев на родину. Антикризисному центру МИДа пришлось решать за эти дни ряд сложных задач, как в области логистики, так и в сфере многочисленных переговоров с зарубежными чиновниками. В частности, сам МИД организовал 200 чартерных рейсов.

В настоящее время за границей, по оценочным данным германского МИДа, остаются порядка 40 000 немецких туристов. Большинство из них находится в Южной Африке, Новой Зеландии и Перу. В субботу из перуанского города Куско в Германию вылетел очередной самолет с немецкими гражданами на борту. В связи со сложной карантинной ситуацией некоторых из них сотрудники консульства забирали непосредственно из мест проживания.

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Мас призвал оставшихся туристов к терпению и указал, что акция по возвращению вступила в фазу, "когда больше не действуют простые шаблонные решения проблемы". Ответ на вопрос о том, когда, и в какой стране будет осуществлен следующий рейс, зависит не только от Германии.

Министр указал, что расходы на возвращение туристов, видимо, будут меньше выделенных на эти цели 110 миллионов евро. Но конкретную сумму пока назвать невозможно.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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