Германия может выслать большое число российских дипломатов

По данным Süddeutsche Zeitung, в правительстве Германии нет единства по вопросу целесообразности объявления персонами нон грата российских дипломатов.

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По данным газеты Süddeutsche Zeitung, правительство Германии рассматривает возможность выслать из страны значительное число российских дипломатов, подозреваемых в работе на спецслужбы. Речь идет об объявлении персонами нон грата аналогичного числа сотрудников диппредставительства РФ, как это ранее сделали Нидерланды и Бельгия, то есть около 20, пишет издание в пятницу, 1 апреля, со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно его информации, политический директор в МИД Германии в начале текущей недели обсуждала с коллегами из G7 "пакет решений", в который может войти отзыв аккредитаций сотрудников российских посольств.

При этом в Берлине идут дискуссии о различных вариантах действий в этой связи, но пока нет единой позиции о целесообразности высылки дипломатов. Соответствующее решение должны принять ведомство федерального канцлера, МИД и МВД, сообщает SZ.

Российские сотрудники разведслужб в Германии находятся под контролем

Спецслужбам Германии известно, что Россия держит в Берлине высокое число неофициальных сотрудников ведомств безопасности, но Федеральная разведслужба Германии BND и Федеральное ведомство по охране конституции считают, что они в состоянии контролировать этих людей, пишет SZ. При этом в последние недели эти сотрудники не предпринимали никаких особенных действий, указывается далее.

Входящая в структуру ведомства федерального канцлера BND опасается, что ее сотрудники в Москве будут высланы из России в качестве ответной меры после соответствующего решения Берлина. У спецслужбы есть официальная резидентура при посольстве Германии в РФ, в которой работают два человека, отмечает газета.

Несколько дней назад Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия выслали в общей сложности 43 российских дипломата. По их данным, россияне занимались работой на разведслужбы, а также участвовали в действиях по манипуляции общественного мнения. 1 апреля Болгария объявила одного дипломата из РФ персоной нон грата.