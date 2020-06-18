Германия обвинила российские власти в заказном убийстве Хангошвили

Совершенное прошлым летом в Берлине убийство было выполнено по поручению российского правительства, заявила Федеральная прокуратура Германии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Федеральная прокуратура Германии выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). Подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства дали задание "ликвидировать" Кавтарашвили обвиняемому Вадиму К. (он же Вадим С.), заявила прокуратура в Карлсруэ в четверг, 18 июня.

"За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия, а также с пророссийским правительством Грузии", — указывается далее.

Убийство в Берлине

Бывший полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Следствие посчитало убийство заказным. Власти России ранее объявили его в розыск, обвинив в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

Изначально делом занималась берлинская прокуратура, но в декабре к расследованию приступила Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.

В связи с убийством Хангошвили МИД ФРГ грозит Москве новыми санкциями

В связи с убийством Хангошвили министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) не исключил возможности введения против России новых санкций. "Федеральное правительство отчетливо оставляет за собой право принять дальнейшие меры по данному делу", — заявил глава германского МИДа вскоре после того, как стало известно об обвинениях, выдвинутых против Москвы Федеральной прокуратурой страны.