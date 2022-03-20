Германия отменила почти все антиковидные ограничения на федеральном уровне

Несмотря на большое количество заражений коронавирусом, Германия с 00.00 воскресенья, 20 марта, отменила почти все антиковидные ограничения на федеральном уровне.

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Так, с 20 марта в поездах Deutsche Bahn отменяется так называемое "правило 3G", в соответствии с которым ездить в них было разрешено только вакцинированным, переболевшим или сделавшим тест на коронавирус. Кроме того, больше не требуется соблюдать правило 3G на рабочем месте. В дальнейшем предприятия должны будут самостоятельно оценивать риски и при необходимости принимать меры по защите от пандемии.

Фактически, из общефедеральных ограничений остались только два: необходимость надевать защитную маску в общественном транспорте, самолетах и поездах, а также делать тесты перед посещением учреждений, в которых находятся лица из групп повышенного риска, то есть, в больницах и домах престарелых. Во всем остальном решения по борьбе с пандемией будут принимать местные власти.

Для регионов с высоким уровнем заражений могут действовать более широкие ограничения, если земельный парламент сочтет ситуацию с распространением коронавируса критической.

При этом все земли хотят использовать предусмотренный законом переходный период, длящийся две недели. Это означает, что действующие ограничения, в том числе обязанность носить защитные маски в магазинах и школах или правила 2G и 3G, могут оставаться в силе до 2 апреля. Исключением являются ограничения на контакты или на количество посетителей мероприятий.