Германия призвала Еврокомиссию закупить "Спутник V" на уровне ЕС
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Германия призвала Еврокомиссию (ЕК) начать процедуру закупки российской вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") для государств Европейского Союза. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ в среду, 24 марта, в Берлине. Об этом пишет Deutsche Welle.

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"Мы попросили ЕК запустить процедуру приобретения "Спутника V", - заявил он, добавив, что комиссия ЕС готовится дать зеленый свет этому механизму.

По словам чиновника, Еврокомиссия пока изучает, какие из стран ЕС заинтересованы в приобретении российского препарата. Это делается до начала диалога с российскими поставщиками о количестве доз, чтобы впоследствии заключить контракт от лица Брюсселя. "Мы будем считать правильным, если переговоры начнутся в ближайшее время", - подчеркнул представитель правительства ФРГ.

Ранее глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери подтвердил, что Европейское агентство лекарственных средств в апреле направит своих экспертов в Россию для проверки российской вакцины. По словам Кавалери, речь идет об инспектировании не только "производства, но и клинических испытаний".

Процесс экспертизы "Спутника V" в ЕС стартовал в начале марта

Вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Гамалеи, была экстренно зарегистрирована Минздравом РФ еще в августе 2020 года - первой в мире, сразу после завершения второй фазы клинических испытаний, в которой участвовали всего 76 добровольцев до 60 лет. Третья фаза с участием 40 тысяч волонтеров состоялась уже после этого.

В авторитетном научном журнале The Lancet 2 февраля были опубликованы предварительные результаты третьей фазы исследований "Спутника V", в которой участвовали 19 866 человек. В публикации говорится, что российский исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи на основании испытаний пришел к выводу, что после получения второй дозы эффективность препарата составила 91,6 процента.

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы "Спутника V" для последующей регистрации. Соответствующее решение было принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.

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