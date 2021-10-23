Гибель Галины Хатчинс на съемках: Алеку Болдуину сказали, что пистолет не заряжен

Реквизитный пистолет, из которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемочной площадке, был выдан ему помощником режиссера. Тот дал понять, что оружие безопасно, свидетельствуют показания свидетелей.

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Оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение в грудь во время съемок фильма "Раст" в четверг. Режиссер Джоэл Соуза, стоявший за ней, был ранен. 48-летний мужчина был отправлен в больницу из-за травмы плеча. Сообщается, что его уже выписали.

Новые подробности полицейского расследования стали известны в пятницу, когда у суда Санта-Фе, штат Нью-Мексико, было официально запрошено разрешение на проведение обыска.

Помощник режиссера взял один из трех реквизитных пистолетов, которые подготовил работавший на съемках специалист по оружию, и передал его Алеку Болдуину.

Согласно собранным показаниям, он объявил, что пистолет не заряжен.

Помощник режиссера также не знал, что в пистолете были боевые патроны, говорилось в документе.

В материалах полиции также указано, что испачканная кровью одежда Болдуина была изъята как улика вместе с пистолетом. Другое реквизитное оружие также забрала полиция.

63-летний актер был допрошен полицейскими, однако никому не было предъявлено обвинение по поводу случившегося.

Накануне Болдуин прокомментировал произошедшее, сказав, что убит горем.

"Нет слов, чтобы описать мое потрясение и мою печаль в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс — матери, жены и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, дабы установить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю контакт с ее мужем и предлагаю свою поддержку ему и его семье", — написал Болдуин в "Твиттере".

Галина Хатчинс рассказывала на своем сайте, что она родилась и выросла "в окружении оленей и атомных подводных лодок": в семье военного, который служил на советской военной базе за Полярным кругом. Хатчинс окончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" ("Archenemy") и фильм ужасов "Дорогуша" (Darlin').