Гибель группы Дятлова: прокуратура винит лавину, скептики не согласны

Туристическая группа Игоря Дятлова погибла на Северном Урале в 1959 году в результате схода лавины в условиях плохой видимости, заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника управления генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу Андрей Курьяков.

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"Версия о лавине нашла полное подтверждение", - сказал он.

"Родственники не согласятся с этим выводом, - заявил журналистам адвокат группы Дятлова Евгений Черноусов. - Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала".

Гибель группы Дятлова - одна из самых масштабных и наиболее загадочная трагедия в истории советского/российского туризма и экстремального спорта. Высказывалось 75 версий гибели девяти путешественников, вплоть до высадки инопланетян.

Что произошло 60 лет назад?



27 января 1959 года группа из девяти опытных туристов из спортклуба Уральского политехнического института во главе с пятикурсником радиотехнического факультета 23-летним Игорем Дятловым отправилась в лыжный поход, посвященный предстоявшему XXI съезду КПСС.

За 16 дней дятловцы должны были пройти на лыжах около 350 км и взойти на две вершины Уральского хребта, Отортен и Ойка-Чакур. Поход относился к третьей, самой высокой категории трудности. План и маршрут были утверждены комиссией при Свердловском городском комитете по физкультуре и спорту.

Рации группа не имела, и связь во время похода не предусматривалась.

12 февраля группа не пришла в пункт назначения. 20 февраля начались поиски. Еще через шесть дней на восточном склоне горы Холатчахль, в дикой местности в 128 км к северо-западу от города Ивделя были найдены тела шестерых, а позднее еще троих туристов. В нескольких десятках метров выше находилась их палатка с разрезанными стенками.

На трупах не было теплой одежды, у троих имелись травмы, следы борьбы отсутствовали. Непосредственной причиной смерти, как установила судмедэкспертиза, явилось переохлаждение.

Судя по картине места трагедии, туристы остановились на ночлег (предположительно, вечером 1 февраля), а затем по неизвестной причине все внезапно покинули палатку. Находившиеся в ней вещи остались нетронутыми.

"Причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии", - говорилось в постановлении о прекращении уголовного дела.

"Главной загадкой остается выход всей группы из палатки. Единственная вещь, кроме ледоруба, найденная вне палатки, китайский фонарик на её крыше, подтверждает вероятность выхода одного одетого человека наружу, который дал какое-то основание всем остальным поспешно бросить палатку", - говорилось в радиограмме, отправленной 2 марта руководителем поисковой группы Евгением Масленниковым.

Находящийся неподалеку горный перевал назвали именем Дятлова, из-за чего возникло ошибочное мнение, будто именно на нем все и случилось. В англоязычных источниках трагедию нередко называют Dyatlov Pass Incident.

Финальная версия



В начале февраля прошлого года, когда отмечалось 60-летие трагедии, Свердловская облпрокуратура начала новую проверку. Поводом стали обращения родственников и то, что следствие в свое время не назвало точной причины гибели группы Дятлова.

"Туристы пошли на перевал от государственных организаций. Их маршрут был согласован работниками государственных структур. Поэтому от лица государства необходимо ответить на вопрос, что произошло", - заявил тогда Андрей Курьяков.

Теперь, по его словам, работа закончена.

Следствие пришло к выводу, что на палатку ночью сошла лавина. Туристы, боясь быть раздавленными новой снежной волной, сделали разрезы и вылезли из нее.

"Группа ушла на 50 метров вниз, к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно", - заявил Курьяков.

"Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров", - объяснил он.

По версии следствия, туристы, не сумев найти палатку, начали спускаться дальше, разожгли костер. Потом попытались вернуться, но, будучи полуодетыми, замерзли: температура была минус 40-45 градусов.

Следственный эксперимент на месте трагедии показал, что в условиях такой видимости найти палатку, даже примерно зная ее расположение, можно было лишь случайно.

"Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", - подытожил прокурор.

Альтернативные гипотезы



Советская пресса о печальном событии не писала, что было по тем временам обычной практикой. Следователь Лев Иванов впоследствии утверждал, что первый секретарь Свердловского обкома, будущий член политбюро Андрей Кириленко дал устное указание ничего не обнародовать, но слухи, будто материалы дела официально засекретили, а с участников поисков и расследования взяли подписку о неразглашении, не соответствуют действительности.

Однако загадочные обстоятельства вкупе с отсутствием информации породили конспирологические версии.

Гибель группы Дятлова приписывалась испытанию инфразвукового или психотропного оружия, шаровой молнии, беглым заключенным, представителям коренного народа манси, чью священную гору туристы якобы осквернили, браконьерствовавшим милиционерам, американским шпионам, искавшим на Урале ядерные объекты, какому-то дотоле неизвестному природному явлению, и даже снежным людям и инопланетянам.

Однако побегов из мест лишения свободы в начале 1959 года в регионе не было, манси никогда не проявляли враждебности к русским, а огненный шар, который некоторые местные жители видели в небе над северным Уралом, был результатом очередного запуска баллистической ракеты Р-7 с полигона Тюра-Там в Казахстане.

Высказывалось предположение, будто в Свердловском областном архиве хранится фальсифицированное дело, а подлинные "секретные материалы" скрывает ФСБ, но ведомство это отрицает.