Глава британского генштаба призвал граждан Великобритании не ездить в Украину воевать

Высший офицер вооруженных сил Британии, начальник штаба обороны (аналог генерального штаба) адмирал сэр Тони Радакин заявил, что британцам не следует ехать воевать в Украину. Он посоветовал согражданам помогать, чем могут, оставаясь дома.

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В интервью Би-би-си он отверг просьбу Украины о создании бесполетной зоны, заявив, что это не поможет с тактической точки зрения и может привести к эскалации боевых действий.

Радакин призвал страны Запада не сомневаться в том, что они поступают правильно.

По его словам, российское вторжение в Украину идет неудачно, Россия теряет свою силу и надолго ее не хватит.

В том же время, обращаясь к британцам, желающим помочь Украине с оружием в руках, адмирал Радакин сказал, что "на звуки выстрелов мчаться не стоит", и призвал их вместо этого поддерживать Украину разумными методами из Британии.

На вопрос, была ли права министр иностранных дел Лиз Трасс, сказав, что она поддержит любого британца, который захочет воевать в Украине, адмирал ответил, что "эти чувства нам всем понятны, но их следует направить на поддержку Украины другими способами".

Адмирал Радакин, являющийся высшим кадровым офицером в британских вооруженных силах, был гостем воскресной утренней программы телевидения Би-би-си. Он рассказал, что российские войска несут тяжелые потери, боевой дух у них падает, а техника часто отказывает. Так, часть солдат бросили автоколонну, застрявшую под Киевом, и разбили лагерь в близлежащем лесу, заметил военачальник.

Он также отметил, что за неделю боев в Украине Москва потеряла больше военнослужащих, чем Великобритания за 20 лет в Афганистане. Особенно сильно поредели ряды в передовых частях российской группировки, добавил он.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский выступил с пламенной речью, в которой заявил, что нежелание Запада ввести бесполетную зону над Украиной дало России "зеленый свет" для продолжения бомбардировок городов и сел.

Но адмирал Радакин категорически заявил, что подобное вмешательство ни к чему хорошему не приведет.

"Наша рекомендация как профессиональных военных нашим политикам — следует избегать действий, которые тактически неэффективны, и совершенно точно не следует делать ничего, что может привести к непоправимым ошибкам или эскалации", — пояснил он.

Радакин также отметил, что больше всего разрушений в Украине вызвали артиллерийские обстрелы, а не бомбардировки с воздуха. Установление бесполетной зоны означает уничтожение российских систем ПВО и самолетов, что незамедлительно приведет к эскалации.

Немного позже в той же программе вице-премьер британского правительства Доминик Рааб сказал, что понимает "крик души" украинцев, но напомнил, что Запад с самого начала ясно дал понять, что он не будет вступать в прямую военную конфронтацию с Россией.

Это, по его словам, подольет воды на мельницу Путина, не устающего повторять, что Запад ополчился против России.

В субботу президент России заявил, что любой шаг в направлении создания бесполетной зоны будет рассматриваться как участие НАТО в вооруженном конфликте.

"Странные и нелепые заявления"

Адмирал Радакин также призвал спокойнее относиться к ядерным угрозам, прозвучавшим неделю назад из уст Путина.

По его словам, Запад должен сохранять спокойствие, подходить к ситуации ответственно и не реагировать опрометчиво на каждое "странное или нелепое заявление" президента России.

"Мы готовы, — добавил он, — мы подойдем к этому конфликту с тем уровнем профессионализма и ответственности, которого от нас ожидают".

"Мы также абсолютно уверены в своей способности противостоять президенту Путину", — подчеркнул адмирал.

Кроме того Радакин заявил, что у британского генштаба есть связь с начальником Генерального штаба России, генералом армии Валерием Герасимовым. В британском министерстве обороны есть прямая линия связи с российским Генштабом, ее исправность проверяют каждый день.

Адмирал Радакин недавно передал через нее предложение генералу Герасимову поговорить. "Я жду его ответа", — добавил он.

Радакина также спросили, будет ли Запад заранее знать, если Путин решит применить ядерное оружие.

На это он ответил, что не хочет вдаваться в подробности, но месяцы, предшествовавшие вторжению, показали высокий уровень разведки Запада.

"У разведки есть способы по малозаметным признакам определить, что дело идет к ядерной эскалации"— отметил он.

Комментарий корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била

Британские высшие офицеры искренне обеспокоены тем, что кто-то из британских военнослужащих, включая резервистов, может решить поехать воевать в Украину, тем самым дав России повод говорить об участии стран Запада в войне.

На прошлой неделе генерал-лейтенант Джеймс Свифт, отвечающий за кадровую политику британских вооруженных сил, разослал личному составу напоминание о том, что британским военнослужащим "не разрешено" уезжать в Украину.

В сообщении говорилось, что если британские военнослужащие отправятся воевать в Украину, то они подвергают опасности не только свою жизнь, но и рискуют создать у России "ошибочное восприятие", будто Великобритания направила войска для участия в боевых действиях.

Адмирал сэр Тони Радакин повторил этот сигнал, сказав, что подобные действия будут "незаконными и вредными".

Минобороны полагает что на сегодняшний день никто из британских военнослужащих в Украину не поехал. Однако отследить всех резервистов сложнее, поскольку у них есть и другая работа.