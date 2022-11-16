Глава британской контрразведки: война в Украине – сильнейший удар по разведке Россиии

Глава британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что за время войны России против Украины по российской разведывательной сети за рубежом был нанесен самый сильный удар в современной истории. При этом Маккаллум отметил, что Британия должна быть готова к агрессии со стороны России еще в течение многих лет.

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В ежегодном отчете, посвященном угрозам, которые стоят перед Великобританией, глава контрразведки сообщил, что по всему миру было выдворено более 600 сотрудников российских посольств, из которых, по его словам, более 400, скорее всего, были шпионами.

"Это нанесло самый сильный в обозримой европейской истории стратегический удар по российской разведке", — отметил Маккаллум.

Из одной только Великобритании было изгнано 23 российских шпиона, работавших под дипломатическим прикрытием, заявил глава МИ-5. Вдобавок, более чем сотне россиян, которыми Москва намеревалась заменить убывших на родину дипломатов, было отказано в дипломатической визе из соображений национальной безопасности. "Нам нельзя успокаиваться, — добавил шеф британской контрразведки, — мы должны быть готовы к открытой или скрытой агрессии России против Великобритании в ближайшие годы".

По словам главы британской контрразведки, Россия и впредь продолжит представлять для Британии как тайную угрозу в лице шпионов и кибератак, так и явную — в виде умышленного повышения цен на энергоносители и целенаправленной дезинформации населения. "Они продолжат наносить свои удары", — предостерег он.

Угроза со стороны Ирана и Китая

В числе стран, представляющих угрозу британской безопасности, Маккаллум, как и в прошлые годы, назвал Иран и Китай. По словам чиновника, в этом году МИ-5 выявила по меньшей мере 10 потенциальных попыток со стороны Ирана выкрасть или убить британских граждан или проживающих в Великобритании лиц. Со времени прошлогоднего доклада было также предотвращено еще 8 террористических нападений, находившихся на последних этапах разработки.

Не далее как на прошлой неделе британская полиция предупредила ряд проживающих и работающих в стране иранских журналистов о потенциальной угрозе для их жизни. Маккаллум сообщил в связи с этим, что МИ-5 в тесном партнерстве с коллегами в стране и за рубежом работает над тем, чтобы помешать "совершенно неприемлемой деятельности". При этом он напомнил, что Иран проявляет готовность к таким "безрассудным действиям" по всей Европе.

Еще одним "большим и извечным вызовом" остается, по словам главы МИ-5, Китай, который не стесняется в средствах, чтобы следить за противниками режима, а порой и запугивать их. В качестве примера он привел недавний случай, когда один из участников продемократического движения подвергся нападению в китайском консульстве в Манчестере.

"Мы видим все новые признаки такого рода репрессий", — сказал глава МИ-5, уточнив, что это выходит за рамки сообщений о так называемых полицейских участках, создаваемых Пекином за рубежом. Эти участки, официально призванные помогать китайским гражданам с решением административных вопросов, по некоторой информации, оказывают давление на несогласных с режимом и вынуждают их под разными предлогами, в том числе и путем шантажа, вернуться на родину.

"Мы не потерпим запугивания и преследования британских граждан или тех, кто выбрал Британию в качестве своего дома", — заявил в связи с этим Маккаллум.

Еще в январе МИ-5 выступила с необычным предупреждением о попытках Китая оказывать влияние на британскую политику. По словам главы контрразведки, китайские спецслужбы так и не оставили попыток пытаться влиять на общественную жизнь в стране, включая вербовку потенциальных агентов, только начинающих свою общественную или политическую карьеру, таких как членов местных советов или кандидатов в члены парламента.

Теракты и оружие, сделанное при помощи 3-D принтеров

Серьезной угрозой по-прежнему остается и терроризм, хотя, по признанию Маккаллума, эта проблема стоит уже на так остро, как несколько лет назад.

C 2017 года МИ-5 вместе с полицией предотвратили 37 террористических актов, находившихся на последних стадиях осуществления и подготовленных как исламистами, так и крайне правыми экстремистами, сказал глава ведомства. Последние активно приобретают агентов влияния по всему миру и занимаются распространением теорий заговора.

По словам Маккаллума, МИ-5 также наблюдает за тем, как некоторые международные террористические группировки пытаются провести реорганизацию. Спецслужбы также ищут способы решить чрезвычайно сложную проблему террористов-одиночек, которых очень трудно вычислить и помешать осуществлению их замыслов.

Он также упомянул о том, что его служба отмечает рост числа попыток приобрести огнестрельное оружие, включая созданное на 3-D принтерах.