Глава дипломатии ЕС: новые санкции против Беларуси вступят в силу в ближайшие дни
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей будут введены "в ближайшие дни". Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жузеп Борель после встречи министров иностранных дел стран-участниц, сообщает агентство LETA.

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Под новые санкции попадет "внушительное число" физических лиц и предприятий, которые "организуют нелегальное пересечение европейских границ", заявил Борель. Увеличение объема санкций будет направлено на тех, кто несет ответственность за эксплуатирование незащищенности мигрантов, добавил политик.

Вероятно, под новые санкции могут попасть около 30 белорусских должностных лиц, белорусская национальная авиакомпания и туристические агентства, которые обвиняются в доставке мигрантов в Минск.

Уже сообщалось, что ситуация с нелегальными мигрантами в странах, граничащих с Беларусью, продолжает обостряться. На прошлой неделе на границе с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов, часть людей попыталась прорваться через границу.

Некоторые страны Евросоюза считают, что происходящее у границы — гибридная атака минского режима.

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