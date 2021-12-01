Глава Еврокомиссии: Евросоюзу пора подумать об обязательной вакцинации

Страны Евросоюза должны обсудить вопрос об обязательной вакцинации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в то же время подчеркнув, что такое решение правительство каждой страны будет принимать самостоятельно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По ее словам, сейчас вакцинировано 77% взрослого населения ЕС или 66% всех жителей. Это означает, что более трети европейцев остаются незащищенными, а население ЕС — 450 миллионов.

"Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС. Я считаю, что такая дискуссия нужна. Нужен общий подход", — сказала она.