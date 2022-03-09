Глава Еврокомиссии призывает граждан ЕС экономить энергию

Каждый может внести свой вклад в дело обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей, заявила Урсула фон дер Ляйен в эфире немецкого телеканала ZDF.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призывает граждан экономить энергию, чтобы скорее обеспечить независимость Европы от российских газа, нефти и угля. Каждый может внести свой вклад в это дело, заявила политик в среду, 9 марта, в программе Morgenmagazin немецкого телеканала ZDF. Вместе с программами энергосбережения в экономике, а также появлением новых маршрутов поставок и расширением использования возобновляемых источников энергии "нам удастся гораздо быстрее стать независимыми от российского газа", отметила она.

При этом фон дер Ляйен выступила в защиту позиции Европейского Союза, который, в отличие от США, пока воздерживается от введения эмбарго на импорт энергоносителей из России, несмотря на войну в Украине. Соединенным Штатам легче обойтись без поставок российской нефти, чем ЕС, подчеркнула она. "Мы должны всегда следить за тем, чтобы цены на нефть не слишком сильно росли, поскольку это опять же нас ослабит", - сказала политик, отметив необходимость сбалансированного подхода к санкциям, который позволит "достичь максимального воздействия на президента Путина, но не причинить вреда" Евросоюзу.

США отказались от российской нефти

Накануне, 8 марта, президент США Джо Байден объявил о новых мерах "по дальнейшему привлечению России к ответственности за ее неспровоцированную и неоправданную войну против Украины", введя запрет на импорт российских нефти, газа и угля.

США значительно менее зависимы от импорта российских энергоносителей, чем Европа. В 2021 году российские поставки в размере чуть более 670 тыс. баррелей в сутки составили лишь восемь процентов от всего импорта энергоносителей в США или 3 процента от потребления. Отказ от таких объемов вряд ли можно считать критичным для американской экономики.