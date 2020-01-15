Глава Еврокомиссии: Великобритания покинет ЕС через две недели

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце января 2020 года, передает РИА "Новости". Об этом глава ЕК сообщила на пресс-конференции в Ирландии. Фон дер Ляйен также подчеркнула — это означает, что Великобритания покинет ЕС через две недели.

Спустя более трех лет после референдума о выходе Великобритании из ЕС Палата общин в Лондоне также одобрила законопроект о Brexit. 9 января в третьем чтении документ поддержали 330 депутатов, против проголосовал 231 парламентарий.

"Настало время реализовать Brexit. Данный закон это обеспечит", — заявил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Теперь законопроект о порядке и условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС поступит на рассмотрение Палаты лордов. Если члены верхней палаты внесут в документ изменения, он поступит на новое обсуждение в Палату общин. Вместе с тем ожидается, что Палата лордов последует решению нижней палаты и утвердят законопроект до планируемой даты Brexit 31 января.