Глава Еврокомиссии выступила с обвинениями в адрес Путина

По случаю отмечаемого во вторник, 23 августа, Европейского дня памяти жертв сталинизма и нацизма, известного также как Общеевропейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, председатель Комиссии Европейского Союза, немецкий политик Урсула фон дер Ляйен выступила с резкой критикой в адрес главы российского государства Владимира Путина, пишет DW.

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„В этом году Путин вернул ужасы войны в Европу и напомнил нам, что мир нельзя принимать как должное", — указала глава Еврокомиссии. Война России против Украины является незаконной и неоправданной, подчеркнула она.

Кроме того, контролируемая российским государством пропаганда искажает историю и распространяет теории заговора, а любой, кто выступает против этого, подвергается наказанию. И покоя не будет, пока Украина не отстоит свою позицию, убеждена фон дер Ляйен.

„Граждане Украины отдают свои жизни, чтобы защитить ценности, на которых основан наш Союз", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

В напоминание о договоре Сталина и Гитлера

Провозглашенный Европарламентом Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма отмечается 23 августа начиная с 2009 года. В 1939 году в этот день были подписаны Договор о ненападении между Германией и СССР и Секретный дополнительный протокол, определивший в Европе „границы сфер интересов" сторон в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы и Польши. Германо-советский пакт о ненападении считается документом, подготовившим почву для вторжения Германии в Польшу 1 сентября 1939 года.