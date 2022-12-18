Глава Европарламента призвала увеличить помощь Киеву
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала увеличить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине. Об этом она сказала в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном 18 декабря.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Эта война должна быть прекращена в срочном порядке. И Украина должна выиграть эту войну", - заявила Метсола.

По ее словам, это означает "больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России". "Украине нужно оружие, и Европа может помочь, предоставив это оружие", - подчеркнула президент.

Говоря о новом пакете санкций против России, Метсола заявила, что "гордится поддержкой", которую Евросоюз оказал Украине с начала войны, но считает, что ЕС все еще может "сделать больше".

Кроме того, Метсола призвала создать специальный трибунал для расследования военных преступлений против Украины.

"Военные преступления против украинцев, доказательства которых накапливаются, и продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры являются грубым нарушением международного права", - заявила она, подчеркнув, что к ответственности должны быть привлечены все россияне, виновные в военных преступлениях.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens