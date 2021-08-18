Глава Европарламента: стремление Беларуси вызвать миграционный кризис в странах Балтии — урок для ЕС

Стремление Беларуси вызвать миграционный кризис в странах Балтии — это урок для всего Европейского союза (ЕС), заявил глава Европейского парламента Давид Сассоли.

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После встречи с главами парламентов балтийских стран на границе Литвы и Белоруссии в Мядининкай в среду он подчеркнул, что безопасность, оборона, особенно в кибернетическом пространстве, и нелегальная миграция — это общие проблемы Европы.

"Нам следует сделать вывод: если мы будем укреплять европейскую политику, мы все будем сильнее и будем лучше защищены. Это урок, который нам преподал нынешний кризис, который Белоруссия хочет вызвать в государствах Балтии. Это урок для всех европейцев, не только для Литвы, Латвии или Эстонии. Я думаю, это время, когда мы должны действовать быстро, нам нужна общеевропейская политика, чтобы преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся", — сказал глава Европарламента на пресс-конференции.

Сассоли также подчеркнул необходимость выработать европейскую миграционную политику.

Главы парламентов Эстонии и Латвии в свою очередь сказали, что поддерживают Литву в миграционном кризисе, включая переговоры страны о финансировании ЕС возведения проволочного заграждения на литовско-белорусской границе.

"Думаю, нам всем нужна такая помощь от ЕС, а также координирование действий", — сказал глава эстонского парламента Юри Ратас.

Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце сказала, что поддерживает Литву, так как ее опыт помог Латвии в противодействии нелегальной миграции на ее собственной границе и позволил действовать "заблаговременно и внезапно".

По словам Мурниеце, в Латвию в этом году пытались проникнуть более 350 нелегальных мигрантов, большую их часть не пустили в страну.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году проникло более 4,1 тыс. незаконных мигрантов. Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией..

Чтобы остановить миграцию, Литва планирует возвести на границе с Белоруссией четырехметровое заграждение с колючей проволокой наверху. По предварительным подсчетам, это обойдется примерно в 152 млн евро.