Глава Евросовета обсудил с Путиным Афганистан, Беларусь и Украину

Глава Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что осуждает использование властями Беларуси мигрантов против стран ЕС. Беседа двух политиков состоялась в среду, 8 сентября, сообщил Мишель в Twitter.

"Обсудил с президентом России последние события в Афганистане и их влияние на весь регион. ЕС и Россия вместе заинтересованы в региональной стабильности", — написал глава Евросовета. По его словам, приоритетом Евросоюза является предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане, борьба с терроризмом и контрабандой наркотиков, а также гарантии соблюдения прав человека, включая права женщин и меньшинств.

"Я подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и Грузии. Мы обменялись мнениями о перспективах армяно-азербайджанского урегулирования — для этого нужны укрепление доверия и диалог. Я осудил использование Беларусью нерегулярной миграции против государств-членов ЕС", — добавил Шарль Мишель.

Discussed with President @KremlinRussia_E the recent developments in #Afghanistan and impact on broader region.

The EU and Russia share an interest in regional stability. pic.twitter.com/EnqvDZdylC