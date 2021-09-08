Глава Евросовета обсудил с Путиным Афганистан, Беларусь и Украину
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что осуждает использование властями Беларуси мигрантов против стран ЕС. Беседа двух политиков состоялась в среду, 8 сентября, сообщил Мишель в Twitter.

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"Обсудил с президентом России последние события в Афганистане и их влияние на весь регион. ЕС и Россия вместе заинтересованы в региональной стабильности", — написал глава Евросовета. По его словам, приоритетом Евросоюза является предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане, борьба с терроризмом и контрабандой наркотиков, а также гарантии соблюдения прав человека, включая права женщин и меньшинств.

"Я подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и Грузии. Мы обменялись мнениями о перспективах армяно-азербайджанского урегулирования — для этого нужны укрепление доверия и диалог. Я осудил использование Беларусью нерегулярной миграции против государств-членов ЕС", — добавил Шарль Мишель.

Ранее, 2-3 сентября, министры иностранных дел стран ЕС на своей неформальной встрече осудили "циничное использование мигрантов и беженцев" режимом Александра Лукашенко для создания давления на границах Литвы, Латвии и Польши. В Евросоюзе заявили, что работают над пятым пакетом санкций в отношении Беларуси.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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