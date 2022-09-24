Евросоюз не должен лишать возможности въезда россиян, стремящихся избежать мобилизации, считает глава Евросовета Шарль Мишель. ЕС следует проявить "открытость по отношению к тем, кто не хочет дать Кремлю использовать себя", заявил Мишель в интервью онлайн-изданию Politico, данному им на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"Думаю, ЕС следует принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических убеждений, — заявил Мишель. — Если в России люди подвергаются опасности из-за своих политических взглядов, из-за того, что они не следуют этому безумному решению Кремля начать войну в Украине, мы должны принять это во внимание".

По мнению главы Евросовета, ЕС необходимо очень быстро скоординировать свои действия при определении своего отношения к "уклонистам" из РФ.