Глава фирмы Moderna: актуальные вакцины могут не защитить от "омикрона"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Руководитель американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель считает, что нынешние вакцины от Covid-19 могут оказаться не такими эффективными в борьбе с вариантом коронавируса "омикрон".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Об этом он заявил в опубликованном во вторник, 30 ноября, интервью изданию Financial Times.

"Я думаю, что будет ощутимый регресс. Не знаю, насколько сильный, поскольку нам нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал, считают: "Ничего хорошего нас не ждет", — цитирует Банселя Financial Times.

Тревожный прогноз

Как поясняет свою точку зрения Стефан Бансель, в следующем году может потребоваться смена поколения вакцин. Предпосылкой к этому является большое количество мутаций в спайк-белке "омикрон"-варианта, что позволяет вирусу легче проникать в клетки и чем объясняется его быстрое распространение в Южной Африке и по всему миру. По словам Банселя, до сих пор большинство экспертов склонялись к мнению, что настолько сильно мутированный вариант коронавируса появится лишь через год или два. Однако это произошло быстрее.

В Moderna воздержались от комментария в связи с интервью Банселя. Совсем недавно эта компания заявила, что эффективность нынешних вакцин против "омикрона" можно будет оценить не раньше, чем по прошествии примерно двух недель, а на то, чтобы создать действенную вакцину против нового варианта коронавируса, могут и вовсе уйти месяцы.

В Оксфордском университете настроены оптимистично

Между тем в Оксфордском университете, являющемся партнером шведской компании AstraZeneca, конкурента Moderna, не видят доказательств того, что существующие вакцины не способны защитить от тяжелого течения ковида, вызванного заражением "омикроном".

Согласно заявлению Оксфордского университета, в настоящее время его ученые выясняют, насколько защищает от заражения "омикроном" вакцина, разработанная им совместно с компанией AstraZeneca. Но если будет необходимо, то создание новой версии вакцины не заставит себя ждать, утверждают в Оксфорде.

Немецкая биотехнологическая компания Biontech уже приступила в сотрудничестве с Moderna к разработке новой вакцины против "омикрон"-варианта, общий глобальный риск в связи с распространением которого оценивается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как очень высокий. Правда, как уточнили в Biontech, пока не ясно, потребуется ли корректировка его вакцины. В компании заявили, что более понятно это станет примерно через две недели, когда закончатся лабораторные испытания.

Заявление шефа Moderna насторожило мировые рынки

Между тем заявление, сделанное шефом Moderna, насторожило мировые рынки. "Это нехорошая новость. И озвучил ее человек, который знает, о чем говорит", — такой комментарий сделал Джозеф Капрузо, аналитик крупнейшего австралийского финансового конгломерата Commonwealth Bank.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость