Глава фирмы Moderna: актуальные вакцины могут не защитить от "омикрона"

Руководитель американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель считает, что нынешние вакцины от Covid-19 могут оказаться не такими эффективными в борьбе с вариантом коронавируса "омикрон".

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Об этом он заявил в опубликованном во вторник, 30 ноября, интервью изданию Financial Times.

"Я думаю, что будет ощутимый регресс. Не знаю, насколько сильный, поскольку нам нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал, считают: "Ничего хорошего нас не ждет", — цитирует Банселя Financial Times.

Тревожный прогноз

Как поясняет свою точку зрения Стефан Бансель, в следующем году может потребоваться смена поколения вакцин. Предпосылкой к этому является большое количество мутаций в спайк-белке "омикрон"-варианта, что позволяет вирусу легче проникать в клетки и чем объясняется его быстрое распространение в Южной Африке и по всему миру. По словам Банселя, до сих пор большинство экспертов склонялись к мнению, что настолько сильно мутированный вариант коронавируса появится лишь через год или два. Однако это произошло быстрее.

В Moderna воздержались от комментария в связи с интервью Банселя. Совсем недавно эта компания заявила, что эффективность нынешних вакцин против "омикрона" можно будет оценить не раньше, чем по прошествии примерно двух недель, а на то, чтобы создать действенную вакцину против нового варианта коронавируса, могут и вовсе уйти месяцы.

В Оксфордском университете настроены оптимистично

Между тем в Оксфордском университете, являющемся партнером шведской компании AstraZeneca, конкурента Moderna, не видят доказательств того, что существующие вакцины не способны защитить от тяжелого течения ковида, вызванного заражением "омикроном".

Согласно заявлению Оксфордского университета, в настоящее время его ученые выясняют, насколько защищает от заражения "омикроном" вакцина, разработанная им совместно с компанией AstraZeneca. Но если будет необходимо, то создание новой версии вакцины не заставит себя ждать, утверждают в Оксфорде.

Немецкая биотехнологическая компания Biontech уже приступила в сотрудничестве с Moderna к разработке новой вакцины против "омикрон"-варианта, общий глобальный риск в связи с распространением которого оценивается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как очень высокий. Правда, как уточнили в Biontech, пока не ясно, потребуется ли корректировка его вакцины. В компании заявили, что более понятно это станет примерно через две недели, когда закончатся лабораторные испытания.

Заявление шефа Moderna насторожило мировые рынки

Между тем заявление, сделанное шефом Moderna, насторожило мировые рынки. "Это нехорошая новость. И озвучил ее человек, который знает, о чем говорит", — такой комментарий сделал Джозеф Капрузо, аналитик крупнейшего австралийского финансового конгломерата Commonwealth Bank.