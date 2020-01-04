Глава Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть Сулеймани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство командира элитного подразделения "Аль Кудс" Касема Сулеймани останется в памяти как одно из ужаснейших преступлений, совершенных США против иранского народа. Об этом глава государства заявил на встрече с родственниками погибшего в Тегеране, сообщает РБК со ссылкой на агентство IRNA.

"Американцы даже не поняли, какую огромную ошибку они совершили. И последствия этого преступления они будут ощущать еще многие годы", — заявил Роухани.

Роухани также отметил, что заменить Сулеймани на посту руководителя "Аль Кудс" будет непросто, потому что погибший был "не только талантливым командиром, но и выдающимся стратегом". "Мученик Сулеймани всегда вставал на защиту угнетаемых стран, а потому все мусульмане в мире сегодня скорбят по нему", — добавил президент.

Сулеймани был убит в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. В Вашингтоне сообщили, что атака была проведена по приказу президента США Дональда Трампа, назвавшего командира "Аль Кудс" "террористом номер один в мире".