Глава КНР Си Цзиньпин пригрозил Тайваню военной силой

Председатель КНР Си Цзиньпин пригрозил Тайваню военной силой. Китай стремится к мирному "воссоединению", но "мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы. Китайское руководство сохранит опцию для принятия всех необходимых мер", - заявил он на открывшемся 16 октября в Пекине съезде Коммунистической партии Китая (КПК).

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По словам китайского руководителя, угроза применения военной силы направлена против иностранного вмешательства и "небольшого числа" сторонников независимости, а не против "населения Тайваня". "Полное воссоединение отчизны должно и может быть достигнуто. Китай будет вести на Тайване важный бой против сепаратизма и вмешательства", - подчеркнул Си Цзинпин. Он также приветствовал "возвращение Гонконга от хаоса к государственному порядку".

Китай считает Тайвань мятежной провинцией, являющейся частью КНР. В то же время 23 миллиона тайваньцев уже давно считают себя независимыми. Напряженность в отношениях между КНР и Тайванем в последнее время усилилась после визита на этот остров председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, американских конгрессменов и представителей других государств, в том числе Германии. Китай в ответ расширил военную активность в районе Тайваня, чтобы усилить давление на руководство в Тайбэе.

Съезд КПК проходит собирается каждые пять лет. В ходе нынешнего, 20-го съезда КПК, который продлится одну неделю, 2300 делегатов изберут около 200 членов Центрального комитета КПК, который в свою очередь изберет Политбюро в составе 25 членов, его руководящий орган Постоянный комитет и генерального секретаря ЦК КПК. В настоящее время в состав Постоянного комитета Политбюро входят семь человек, включая председателя КНР.

В завершение съезда делегаты съезда проведут голосовании о продлении срока полномочий Си Цзиньпин на третий срок. Эксперты не сомневаются в том, что 69-летний Си будет переизбран.

Из-за крайне жестких мер по борьбе с коронавирусом съезд КПК проходит в условиях строжайших антиэпидемиологических мер. Организаторам и журналистам было предписано собраться за два дня до съезда в изолированном помещении. Си Цзиньпин в своей речи на открытии съезда заявил, что Китай в борьбе против пандемии "поставил людей и их жизнь на первое место".