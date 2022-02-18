Глава ЛНР вслед за ДНР объявил об эвакуации мирных жителей в Россию

Из самопровозглашенной Луганской народной республики будут массово эвакуировать мирных жителей. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска", — заявил Пасечник (цитата по "Луганскинформу"). Жителей эвакуируют в Россию, добавил глава ЛНР.
Также Пасечник отдельно обратился "ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие" с просьбой "встать на защиту своей земли".
:exclamation:️Глава ЛНР Леонид Пасечник также объявил эвакуацию населения в Россию pic.twitter.com/ckiWlgui52— Газета.Ru (@GazetaRu) February 18, 2022