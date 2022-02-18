Глава ЛНР вслед за ДНР объявил об эвакуации мирных жителей в Россию
Foto: AFP/Scanpix

Из самопровозглашенной Луганской народной республики будут массово эвакуировать мирных жителей. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска", — заявил Пасечник (цитата по "Луганскинформу"). Жителей эвакуируют в Россию, добавил глава ЛНР.

Также Пасечник отдельно обратился "ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие" с просьбой "встать на защиту своей земли".

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