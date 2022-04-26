Глава МАГАТЭ: во время оккупации уровень радиации в Чернобыле повысился, но сейчас он в норме

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после российской оккупации уровень радиации в районе Чернобыльской атомной электростанции станции пришел в норму, хотя он повышался, когда там находились военные РФ. По мнению Гросси, тогда ситуация была "очень опасной".

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Гросси приехал на ЧАЭС во вторник, в годовщину катастрофы, произошедшей на станции в 1986 году.

"Уровень радиации, я бы сказал, в норме. Были моменты, когда уровень повышался из-за движения тяжелой техники, которую российские силы вводили сюда, и когда они ее выводили. Мы следим за этим в ежедневном режиме", — цитирует Гросси агентство Франс-пресс.

Российские войска заняли территорию Чернобыльской АЭС, расположенной у самой границы с Беларусью, в первый день вторжения, 24 февраля, а ушли с нее в конце марта.

Как говорят представители Украины, уровень радиации в районе станции повышался, в частности, из-за того, что техника разворотила верхний слой почвы; кроме того, по данным украинцев, российские солдаты окапывались и подолгу сидели в пятнах радиационного загрязнения, в частности, в знаменитом "рыжем лесу" возле станции, и могли получить опасные дозы радиации.