Глава МАГАТЭ заявил о возросшем риске ЧП на Запорожской АЭС

То, что Россия продолжает контролировать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) на северо-западе Запорожской области Украины, становится все более острой проблемой безопасности, заявил генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая во вторник, 5 июля, с лекцией в Австралийском национальном университете в Канберре.

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По словам Гросси, местное руководство и украинский персонал атомной станции подвергаются серьезному давлению. "С каждым днем, в ходе которого такое положение дел сохраняется, растет риск несчастного случая или нарушения техники безопасности", — указал гендир МАГАТЭ.

Восстановлена дистанционная передача данных

Как сообщили в агентстве 4 июля, МАГАТЭ и украинскому оператору ЗАЭС удалось восстановить дистанционную передачу данных, касающихся безопасности объекта. Передача возобновилась 1 июля и продолжалась в выходные, отметил глава МАГАТЭ. В предыдущий раз связь была потеряна почти на две недели: с 30 мая по 12 июня.

Сотрудники международного агентства не имели возможности проинспектировать ЗАЭС с начала войны в Украине. Российские войска взяли станцию под контроль четыре месяца назад, украинский персонал продолжает обеспечивать ее работу.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция не только в Украине, но и во всей Европе. Киев уведомил МАГАТЭ, что восемь из 15 атомных энергетических реакторов страны подключены к сети. Семь остановлены для регулярного технического обслуживания или находятся в резерве. Системы безопасности продолжают работать на четырех АЭС, у них имеется доступ к внешним источникам электроэнергии, указали в Киеве.

Активные обстрелы Запорожской АЭС в Энергодаре велись российскими войсками в начале марта.