Глава МИД Армении подал в отставку

За несколько минут до публикации заявления главы армянского МИДа Зограба Мнацаканяна об отставке премьер-министр Никол Пашинян объявил о своем решении уволить его из-за переговорного процесса по Нагорному Карабаху.

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку, сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Нагладян, опубликовав в Facebook фотографию документа.

"Прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу", — цитирует заявление министра "Sputnik. Армения".

Как уточняет агентство, за несколько минут до публикации заявления министра премьер Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что решил отправить Мнацаканяна в отставку. По его словам, переговорный процесс, сформировавшийся к 2018 году, необратимо вел к сдаче территорий Нагорного Карабаха. Он добавил, что в ходе длительных переговоров также обсуждалась передача Азербайджану города Шуши. "Была такая же логика прекращения войны, как и до начала войны, — эти территории должны быть переданы Азербайджану, в том числе Шуши, и без какого-либо статуса", — сказал Пашинян (цитата по News.am).

Комментируя это заявление Пашиняна, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на своей странице в Facеbook заявила, что "ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от города Шуши".

В ночь на 10 ноября Пашинян объявил, что подписал соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передаче Баку части территорий непризнанной республики, в том числе города Шуши, занятого к тому моменту азербайджанскими военными.

Согласно документу, позднее опубликованному на сайте Кремля, Азербайджан также получает контроль над Кельбаджарским, Агдамским, Лачинском районами и над территориями, удерживаемыми армянской стороной в Газахском районе. За собой Ереван оставит Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с республикой.