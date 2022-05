Глава МИД Британии: "На российскую агрессию нужно отвечать только силой"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает опасными попытки "умиротворить" российского лидера, сказано в пресс-релизе Форин-офиса в преддверии ее поездки в Боснию и Герцеговину в четверг.

"Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа", — заявила Лиз Трасс.

В своем сегодняшнем выступлении она собирается потребовать увеличения поставок оружия Украине и ужесточения санкций против России.

Говоря об "умиротворении агрессора", Трасс делает явную отсылку к политике, которую в конце 30-х годов ХХ века вело правительство Британии во главе с Невиллом Чемберленом по отношению к нацистской Германии, заключавшуюся в уступках, компромиссах и потакании ее агрессивным действиям в надежде ограничить их масштаб.

Такая политика привела к окончательной деградации Версальской системы, Лиги Наций и системы коллективной безопасности, радикальному изменению баланса сил в Европе, ослаблению геополитических позиций Великобритании и Франции и усилению Германии.

По мнению Трасс, нельзя допустить никакого отката назад от цели гарантировать поражение России в ее войне против Украины.

"Мы не должны позволить, чтобы в Украине развился затяжной и все более мучительный конфликт", — полагает глава Форин-офиса.

Западу, по ее словам, следует сделать выводы из недавней истории, когда Путин, добившись от Запада разных уступок, после этого нападал на Грузию, Крым и Донбасс.

С аналогичным высказыванием ранее в среду выступила и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая предостерегла коллег от демонстрации Владимиру Путину какой-либо слабости.

"Мир, заключенный на плохих условиях для Украины, будет означать плохой мир для всех нас. Гораздо опаснее уступать Путину, чем провоцировать его. Все эти, казалось бы, мелкие уступки агрессору ведут к большим войнам", — заявила она.

Discussed security issues today @FolkochForsvar in Stockholm.

I warned about premature calls for a ceasefire and peace. We cannot give anything to the aggressor that it didn’t have before — or the aggression will sooner or later return. 1/4 pic.twitter.com/nKF3Lkdhhh