Глава МИД Британии: путинским олигархам не спрятаться от наших санкций

Глава Форин-офиса Лиз Трасс объявила, что Великобритания изменит свои законы о санкциях так, чтобы расширить список потенциально подпадающих под санкции активов и людей, связанных с Кремлем. Лондон вместе с Вашингтоном и Брюсселем готовит новые санкции на случай нападения России на Украину.

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Выступая в воскресенье в телеэфире Би-би-си, Лиз Трасс сказала, что под новые санкции могут попасть российские финансовые учреждения, энергетические компании и любые фирмы и лица, поддерживающие российскую власть.

"Сейчас санкции по закону узконаправлены: мы можем вводить их только против компаний, которые прямо замешаны в дестабилизации Украины. Мы хотим расширить охват, так чтобы под санкции могла попасть любая компания, представляющая интерес для Кремля, и сам российский режим, чтобы путинским олигархам и компаниям, поддерживающим российское государство, некуда было спрятаться", — пояснила Лиз Трасс в другом интервью — британскому телеканалу Sky News.

"Ничто не исключено", — сказала Трасс, отвечая на вопрос, коснутся ли санкции недвижимости в Лондоне, которой владеют "путинские олигархи".

"Мы не собираемся вдаваться в подробности, против кого именно и какие именно санкции мы введем, но эти законодательные акты позволят нам поражать гораздо более широкий круг целей, так что ни у кого не будет оснований думать, что он защищен от санкций", — добавила глава британского МИД.

Ожидается, что Трасс внесет в парламент дополнения к законам о санкциях уже в понедельник.

Говоря о британской помощи непосредственно Украине, Лиз Трасс снова сказала в эфире Би-би-си, что отправка туда британских солдат в случае войны очень маловероятна, но Великобритания помогает украинцам оружием и инструкторами, которые уже обучили около 20 тыс. украинских военных.

"Украинцы будут сражаться […] Путин увязнет в этой трясине", — заявила Трасс.

Но упор Великобритания и ее союзники вместе с Украиной, по словам министра, делают на упреждение войны.

"Мы делаем все возможное, чтобы мерами сдерживания и путем дипломатии убедить его [Путина] воздержаться [от вторжения]", — сказала Трасс в эфире Би-би-си.

Лиз Трасс также сообщила, что намерена на предстоящей неделе посетить Украину.

"С нетерпением ожидаю поездку на Украину на следующей неделе, чтобы поддержать", — написала она в "Твиттере".

29 января газета Daily Telegraph опубликовала статью Лиз Трасс, в которой глава британского МИДа пишет, что российская кампания против Украины подрывает фундаментальные основы европейской безопасности, и поэтому Британия должна противостоять "явной и реальной угрозе", исходящей от России..

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сказал накануне, что британская армия может удвоить свой контингент в странах восточного фланга НАТО.

Этот контингент, правда, совсем невелик: 900 солдат в т.н. батальоне усиленного передового присутствия в Эстонии и рота в 150 человек в Польше. Кроме того, около 100 британских инструкторов находятся на Украине.

"Чем более агрессивно они [Россия] будут себя вести, тем больше сил НАТО получат на своих границах", — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в той же утренней программе Би-би-си Sunday Morning, что и Лиз Трасс.

Столтенберг также заверил, что отправлять боевые части на Украину страны НАТО не планируют.

Тем временем в Вашингтоне…

Американский сенат близок к тому, чтобы объявить новые санкции против России, при этом некоторые меры могут вступить в действие еще до возможного вторжения российских войск на Украину, заявили два ведущих сенатора.

Председатель сенатского комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес и высокопоставленный республиканец в этом комитете Джеймс Риш выразили надежду, что сенаторы договорятся о санкциях уже на следующей неделе.

"Я бы сказал, что мы на линии одного ярда", — сказал в интервью Си-эн-эн Менендес, использовав известное выражение из американского футбола, означающее, что до ворот совсем близко.

Менендес заявил, что представители обеих партий в Сенате готовы поддержать Украину и наказать Россию, если она решится на интервенцию.

На вопрос о том, будет ли достигнуто соглашение в ближайшее время, Менендес сказал: "Думаю, что согласие будет достигнуто на этой неделе".

Готовящийся в Сенате законопроект о санкциях будет направлен против ведущих российских банков и суверенного долга России, сообщает агентство Рейтер. Кроме того, в нем будет говориться и о военной помощи Украине.

Некоторые из санкций, по словам сенатора, могут вступить в действие еще до возможной интервенции — за то, что Россия уже сделала, в том числе — за кибератаки против Украины, "операции под чужим флагом" и попытки подорвать изнутри украинское правительство.

Более жесткие санкции последуют, если Россия вторгнется на Украину, сказал Менендес, однако поставки летального оружия, по его словам, будут осуществляться в любом случае.