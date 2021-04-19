Глава МИД Эстонии выразила готовность предоставить убежище Навальному

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила порталу ERR, что ее страна готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища политику Алексею Навальному, если от него поступит такой запрос.

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"Эстония серьезно рассмотрела бы этот вопрос. Однако именно Алексею Навальному решать, к какой стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит. Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую возможность господину Навальному", — сказала глава МИД.

Она напомнила, что в воскресенье представители Евросоюза "выступили с совместным заявлением, в котором осудили нарушение прав человека в России в связи с задержанием Алексея Навального". "Мы видим, как ухудшилось его здоровье. Россия должна деэскалировать военную деятельность в приграничных районах Украины, соблюдать нормы международного права и прекратить нарушения прав человека", — отметила Лийметс.

При этом министр не поддержала предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса перестать пускать россиян в ЕС. "Мы, безусловно, поддерживаем демократические силы и гражданское общество в России. В этом свете контакты между людьми очень важны", — сказала Лийметс.

Она отметила, что "из России в наши страны приезжают обычные люди". "Безусловно, надо поощрять, чтобы у нас была возможность таких контактов, чтобы продолжать культурные контакты, помочь российскому гражданскому обществу оставаться сильным", — добавила Эва-Мария Лийметс.

Алексею Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, он был отправлен в колонию в Покрове во Владимирской области. 31 марта Навальный оппозиционный политик объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Он рассказал о проблемах со здоровьем — сильных болях в спине и ногах. По словам защитников адвоката, вес политика снизился до 77 кг, с момента прибытия в колонию он похудел на 15 кг. Лечащие врачи политика заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца.

В связи с ухудшением состояния здоровья, а также на фоне подготовки всероссийской акции протеста в защиту Навального, его перевели в туберкулезную больницу во Владимире при колонии строгого режима. Общественные деятели и политики России и других стран требуют обеспечить ему необходимое лечение. В Кремле заявили, что иностранные государства не должны интересоваться здоровьем российских заключенных.