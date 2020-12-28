Глава МИД ФРГ: Берлин не изменит позиции по "Северному потоку — 2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас прокомментировал перспективы достройки трубопровода "Северный поток — 2" в условиях смены руководства США.

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Берлин не намерен менять своей позиции по вопросу о достройке трубопровода "Северный поток — 2" на фоне готовящегося прихода к власти новой администрации в США. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас в интервью агентству dpa, которое приводит его слова в понедельник, 28 декабря.

"О европейском суверенитете не придется говорить, если под этим будет пониматься, что мы в дальнейшем будем делать все только так, как этого хочет Вашингтон", — подчеркнул он. "Федеральное правительство не изменит своего отношения к "Северному потоку — 2", — указал германский министр.

Как уточняет агентство dpa, избранный президент США Джозеф Байден, как и действующий глава Белого дома Дональд Трамп, выступает против строительства газопровода. Официально демократ пока никак не комментировал этот вопрос, хотя ряд западных экспертов и отмечал, что тема продолжит оставаться "болезненной" и после смены американской администрации. В Кремле, в свою очередь, выражали надежду, что новое руководство Соединенных Штатов отнесется к своим партнерам "с уважением".

Мас: "Важно, что мы по центральным вопросам придерживаемся единой линии"

По словам Маса, проблемы, в оценках которых Вашингтон и Берлин будут расходиться, останутся и в дальнейшем. "Важно, что мы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону", — резюмировал он.

Компания Nord Stream 2 в декабре возобновила укладку труб в германской части Балтийского моря, а с 15 января планирует приступить к работам в водах Дании. Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90 процентов, осталось проложить лишь участок длиной около 160 километров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.

Дональд Трамп наложил вето



Президент США Дональд Трамп Трамп 23 декабря наложил вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался в Соединенных Штатах 1 октября 2020 года). Законопроект, среди прочего, предполагает расширение санкций, направленных против строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Документ ранее одобрил Конгресс США.

Проект закона, в частности, предусматривает санкции против компаний, содействующих продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляющих страховые и технические услуги. Трампа не устраивает ряд статей, не связанных с российским газопроводом, однако законодатели, скорее всего, смогут преодолеть сопротивление главы государства. Голосование по этому вопросу в Палате представителей Конгресса США назначено на 28 декабря.