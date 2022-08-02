Глава МИД ФРГ выступает за трансатлантические отношения "на равных"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в США призвала к укреплению трансатлантического альянса перед лицом угрозы со стороны РФ. Российское нападение "преподало нам много жестоких уроков", заявила Бербок во вторник, 2 августа, выступая в частном исследовательском университете New School в Нью-Йорке.

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Соединенные Штаты и союзники должны наладить "партнерство в руководстве" для защиты своей безопасности, демократической общественной системы и основанного на правилах мирового порядка, сказала глава МИД ФРГ, отметив, что "наша безопасность и свобода находятся под такой угрозой, какой не было десятилетиями".

"Нам нужно построить более прочное, необратимое трансатлантическое партнерство на 21-й век", — заявила Бербок. Для Германии и других европейских стран это, по словам министра, означает укрепление военного потенциала, чтобы "иметь возможность быть с США на равных". "Жестокая война России ясно дала понять: свобода, демократия и права человека подвергаются нападению. Мы должны противостоять этому силой", — подчеркнула она.