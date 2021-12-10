Глава МИД Германии призвала Польшу допустить гуманитарную помощь к мигрантам на границе

Новая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила Варшаву, побывав до этого в Париже и Брюсселе. Ее польский коллега по должности затронул вопрос о репарациях.

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Новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время первого после ее вступления в эту должность визита в Польшу призвала Варшаву допустить гуманитарную помощь к мигрантам, находящимся на польско-белорусской границе. На фоне шантажа со стороны правителя Беларуси Александра Лукашенко Германия всецело солидарна с Польшей и балтийскими государствами, заявила Бербок в пятницу, 10 октября, по окончании встречи с ее польским коллегой по должности Збигневом Рау.

"Но я хочу и сказать со всей определенностью, что ввиду низких температур нам необходимо обеспечить предоставление гуманитарной помощи в приграничный регион по обеим сторонам границы", — указала глава МИД ФРГ. Люди, ставшие жертвой этих циничных игр, не виноваты в такой ситуации, они нуждаются в помощи, подчеркнула Анналена Бербок.

Рау затронул вопрос о репарациях

В свою очередь Рау в очередной раз заявил о требованиях Польши возместить ущерб, нанесенный ей в годы Второй мировой войны. "Мы ожидаем от нового правительства Германии готовности признать свою ответственность в этой связи, в том числе в форме переговоров о компенсациях и репарациях", — отметил он. По словам польского министра, речь идет о компенсациях за те польские памятники культуры, произведения искусства, архивы и библиотеки, которые были разрушены не в результате военных действий, а "как следствие стремлений оккупационной власти стереть их из наследия человечества".

В ходе конфликта с Беларусью власти Польши ограничили свободу передвижения в трехкилометровой полосе вдоль границы и не допускают туда в том числе журналистов и представителей гуманитарных организаций.

Первая женщина — министр иностранных дел Германии

8 декабря Анналена Бербок была приведена к присяге в должности министра иностранных дел ФРГ в составе коалиционного правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем. Она стала первой женщиной, руководящей германским МИДом. Первой поездкой Бербок на этом посту по традиции стал визит в Париж, где ее 9 декабря принял глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В тот же день Анналена Бербок посетила Брюссель, где встретилась с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. На всех встречах одной из главных тем был конфликт вокруг Украины.