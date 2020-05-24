Глава МИД Китая обеспокоен угрозой холодной войны с США

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил обеспокоенность охлаждением отношений КНР и США. Некоторые политические силы в США берут в заложники отношения двух стран и подталкивают Вашингтон и Пекин "к грани новой холодной войны", заявил он журналистам в воскресенье, 24 мая.

Кроме того, глава китайского МИДа приписал отдельным американским политикам "множественные лживые утверждения о Китае и заговоры". Министр не уточнил, кого именно имел в виду.

Дипломат также осудил "политический вирус", который, по его словам, распространяется по Соединенным Штатам и означает использование "любой возможности для нападок и очернения" Китая. По мнению министра, Вашингтон и Пекин выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации.

Отношения КНР и США в последние недели ухудшились. Среди прочего, глава Госдепартамента Майкл Помпео обвинил Китай в утаивании данных о распространении коронавируса SARS-CoV-2. А сенатор Линдси Грэм представил законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции в отношении Китая за отказ сотрудничать в выяснении причин возникновения пандемии. Кроме того, Вашингтон раскритиковал Пекин за законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге.