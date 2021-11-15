Глава МИД Литвы: мы должны добиться, чтобы Минский аэропорт стал бесполетной зоной

Мы должны стремиться к тому, чтобы аэропорт Минска стал зоной, запретной для полетов, и чтобы здесь не приземлялся ни один самолет с нелегальными мигрантами, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, прибывший на заседание Совета по внешним сношениям Европейского союза (ЕС).

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"Самый важный вопрос для нас — это ситуация на литовско-польской границе, и сегодня мы это обсудим, сконцентрируемся на вопросе санкций, но я предлагаю пойти дальше, нам нужно сделать аэропорт Минска бесполетной зоной, по крайней мере, на некоторое время. Мы должны гарантировать, что бы самолеты, которыми прибывают люди, желающие мигрировать, незаконно пересечь границу, не приземлялись в Минске или в любых других аэропортах Беларуси", — сказал Ландсбергис.

В понедельник министры иностранных дел ЕС примут решение о новых санкциях Сообщества в отношении Беларуси в ответ на разжигание миграционного кризиса на границах страны с Польшей, Литвой и Латвией.

Министры должны одобрить санкции в отношении авиаперевозчиков, туристических агентств и официальных лиц, причастных к незаконному ввозу мигрантов в Беларусь, заявил накануне встречи главный координатор внешней политики ЕС Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел Литвы также подчеркивает необходимость создания условий для возвращения нелегальных мигрантов в страны происхождения после открытия гуманитарного коридора.

"Другое дело, как мы обеспечим безопасный коридор для людей, которые уже находятся в Беларуси, чтобы безопасно вернуть их домой. Нам нужно работать с международными организациями, Организацией Объединенных Наций и другими, чтобы вернуть людей. Если мы сможем создать безопасный коридор, правительство Литвы будет готово оказать помощь людям, возвращающимся домой", — подчеркнул Ландсбергис.

По словам министра иностранных дел Литвы, помимо санкций, необходимо говорить о юридической ответственности лиц, которые способствовали транспортировке людей к внешней границе ЕС.

"В-третьих, нам нужно обсудить не только санкции, но и будущее белорусского режима, когда санкции будут исчерпаны, нам нужно будет поговорить о правовых последствиях для тех, кто причастен к доставке людей в Беларусь, которые привели к такому количеству человеческих трагедий на польско-литовской граница с Беларусью ", — сказал Ландсбергис.

Напряжение по причине нелегальной миграции, которое царит на в странах ЕС, граничащих с Беларусью, вновь обострилось на минувшей неделе, когда на границе с Польшей скопились несколько тысяч мигрантов, а часть их попыталась прорваться через границу.

Опасаясь подобного сценария, Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью и в лагерях мигрантов на территории страны.

В Литву в этом незаконно попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.