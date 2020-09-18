Глава МИД Литвы о поведении Лукашенко: это реакция на ситуацию неадекватного человека
Foto: AFP/Scanpix

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ и укрепление их контроля — это неадекватная реакция, считает глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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"Такие заявления уже были и до этого — о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит — закрытие границ для грузов, людей или что-то еще", — сказал LRT в пятницу утром министр. Он предупредил, что экономика соседней страны находится "на грани банкротства", поэтому все подобные шаги надо делать взвешенно и ответственно, иначе они принесут вред самой Беларуси.

У Линкявичюса беспокойство вызвало заявление о переброске армии к границам. "Были заявления, что пол-армии брошено на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека", — отметил министр. Лукашенко в четверг вечером заявил, что закрывает границы с Западом и усиливает контроль на границе с Украиной. Кроме того, он заявил, что пошлет "половину армии" на укрепление западных границ. Глава Литовской службы охраны госграницы Рустам Любаев в пятницу утром сказал, что движение через границу с Беларусью проводит в прежнем режиме.

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BBC News Русская служба:

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