Глава МИД Польши анонсировал отзыв послов ЕС из Минска

По словам Збигнева Рау, речь идет о ряде дипломатов стран ЕС. Решение принято в сотрудничестве с Европейской службой внешних связей и странами-членами Евросоюза.

Часть послов стран ЕС в Минске будут отозваны для консультаций. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил в Twitter министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"В сотрудничестве с Европейской службой внешних связей (ЕСВС) и странами-членами ЕС мы приняли совместное решение отозвать для консультаций ряд послов, аккредитованных в Беларуси", — подчеркнул дипломат.

"Хочу поблагодарить всех партнеров по ЕС за однозначное выражение солидарности с Польшей и Литвой", — добавил он.

1/2 In coordination with the @eu_eeas &🇪🇺 MS, we’ve made a joint decision to recall for consultations some of the ambassadors accredited to Belarus. I’d like to thank all EU partners for an unequivocal expression of solidarity with 🇵🇱&🇱🇹. Support for Belarusians and their efforts