Глава МИД Украины: не планируем эвакуацию жителей Мариуполя и Харькова

Официальный Киев не планирует эвакуацию жителей Мариуполя или Харькова, расположенных рядом с российской границей, в связи с обострением ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В отношении наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков, сейчас у нас таких планов нет", — сообщил Кулеба на совместной пресс-конференции с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном после их встречи в Вашингтоне.

По словам Кулебы, существует два плана: "План А — использовать все дипломатические инструменты для сдерживания России и предотвращения дальнейшего обострения. Если же это не удастся, план Б — бороться за каждый дюйм нашей земли, каждый город и каждое село".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу Fox News исключил отъезд президента Владимира Зеленского из страны в случае обострения обстановки. Глава государства "всегда будет с народом Украины", заявил Кулеба.

Как сообщалось ранее, Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент РФ Владимир Путин — в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой уже сосредоточена мощная группировка российских войск. В этой связи на Западе опасаются разрастания военного конфликта. Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания и США приняли решение о новых санкциях в отношении России.