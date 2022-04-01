Глава Минфина ФРГ: Политический шантаж Путина неприемлем
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Министр финансов Германии Кристиан Линднер отверг требование президента РФ Владимира Путина к европейским странам открыть специальные рублевые и валютные счета для оплаты российского газа. "Договоры есть договоры. В них указано, что оплата должна проводиться в евро и долларах", - подчеркнул Линднер в четверг, 31 марта, выступая на телеканале ZDF.

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Любая форма "политического шантажа" со стороны российского президента неприемлема и "никаких уступок Владимиру Путину" от руководства Германии не будет, добавил немецкий министр. "Будут выполняться существующие контракты, и мы не хотим позволить, чтобы жесткие санкции, в том числе и против российского Центробанка, можно было обойти", - указал он.

По словам Линднера, цель санкций, введенных в отношении России за развязанную ею войну против Украины, - политически, финансово и экономически изолировать РФ, а также оказать "максимальное давление на Путина", "чтобы как можно скорее остановить его агрессивные военные действия".

Указ Путина о торговле газом за рубли

31 марта российский президент подписал указ, устанавливающий новые правила продажи природного газа "недружественным странам" с 1 апреля. Государства - покупатели ресурса из этого перечня должны будут открыть специальные рублевые и валютные счета в "Газпромбанке" для оплаты газа. Банк будет принимать платежи в иностранной валюте и самостоятельно конвертировать ее в рубли, следует из документа. Такая возможность обсуждалась накануне и в ходепереговоров Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, однако глава немецкого правительства не дал согласия на эту процедуру.

Несколькими днями ранее Путин потребовал перевести расчеты за поставки газа и нефти в "недружественные страны" с евро и долларов на рубли. Страны Евросоюза и "Группы семи" отклонили это требование. Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек 30 марта активировал режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из РФ.

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